Caixa inaugura nova agência na cidade de Serrinha

A Caixa Econômica Federal inaugura nesta segunda-feira (7) uma agência em Serrinha, na Bahia. A novidade faz parte do plano de expansão do atendimento do banco, que prevê entrega de 130 novas agências em 128 cidades ainda este ano. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participa da solenidade.

A unidade fica na Avenida Mário Andreazza, no bairro do Ginásio, e vai oferecer todo portifólio de produtos e serviços da Caixa. Além de atender ao povo de Serrinha, a agência também servirá para municípios vizinhos, como Barrocas, Biritinga, Candeal, Ichu, Lamarão e Teofilândia.

Agora, Serrinha terá duas agências, quatro lotéricas e três correspondentes Caixa Aqui para fazer serviços bancários da Caixa.

A nova agência tem área de 329,5m² e abre com uma equipe de 10 pessoas, entre empregados próprios e terceirizados. O atendimento será das 8h às 13h. O autoatendimento terá três terminais, que funcionarão das 6h às 22h.