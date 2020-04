Caixa pede desculpa por falha em aplicativo para informais

O Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pediu desculpas pelas falhas apresentadas pelo aplicativo lançado para auxiliar os trabalhadores informais que têm direito a ajuda de R$ 600 dada pelo governo federal por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Pedro Guimarães, a expectativa da Caixa é finalizar ainda nesta terça-feira (7) o procedimento de cadastro de 20 milhões de trabalhadores aptos a receber o auxílio.

"Peço desculpas e paciência se em algum momento sistema estiver lento. Hoje será dia de maior intensidade", disse o presidente da Caixa, reconhecendo o problema em algumas plataformas.

Ainda segundo Pedro, mais 31 milhões de pessoas acessaram o site da Caixa no primeiro dia de operação. Já o telefone disponível para tirar dúvidas registrou mais de 330 mil ligações.

Ajuda aos informais

Nesta terça-feira (7) foram lançados o site da Caixa e aplicativos para iOS e Android para os trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEI) e contribuintes da Previdência que ainda não têm informações no CadÚnico. O cadastramento também é necessário para as pessoas que não estavam no CadÚnico até o dia 20 de março. Quem não sabe se está no cadastro pode conferir a situação ao digitar o número do CPF no aplicativo.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, houve um acordo com empresas de telefonia para que mesmo as pessoas sem crédito no celular pré-pago possam baixar a ferramenta sem custo. A Caixa disponibilizou ainda a central 111 para tirar dúvidas sobre como fazer o cadastramento.

O governo começa a pagar na quinta-feira (9) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Para os clientes dos demais bancos, o pagamento será feito a partir do dia 14 deste mês.

O segundo pagamento do benefício de R$ 600 ocorrerá entre 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos beneficiários. E a última parcela será paga de 26 a 29 de maio. A ideia é que todo o pagamento do benefício – as três parcelas de R$ 600 - seja feito em cerca de 45 dias, totalizando a liberação R$ 98 bilhões para 54 milhões de pessoas.

No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o pagamento seguirá o calendário normal do programa. De acordo com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, o CadÚnico tem 75 milhões de pessoas inscritas. Desses, 43,6 milhões são beneficiários do Bolsa Família.