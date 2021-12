Caixa Seguridade anuncia medidas de apoio aos municípios afetados pelas enchetes

A Caixa Seguridade anunciou, nesta segunda-feira (13), diversas medidas de apoio aos municípios atingidos pelas enchentes nos estados da Bahia e Minas Gerais.

Entre os serviços disponibilizados está o reforço da equipe da Central de atendimento (sinistros e assistência 24 horas) e com opção específica para os moradores afetados; fluxo facilitado para acionamento de sinistro, com exigência de documentação simplificada, proporcionando celeridade no atendimento e apoio técnico no atendimento aos beneficiários de seguros

Além disso, foi anunciada a prioridade na análise e aprovação – procedimento de pagamento de indenizações para processos de até R$ 10 mil: prazo de dois dias úteis para alagamento, inundação e destelhamento, bastando enviar orçamento e fotos do imóvel.

Centrais de atendimento dos seguros residenciais

Seguros contratados até 17/03/2021 - Caixa Seguradora: 0800 702 4000 - digite o CPF e depois opção 5.

Seguros contratados a partir de 18/03/2021 - Caixa Residencial: Serviço de assistência com atendimento 24 horas: 0800 722 4926. Demais acionamentos: 0800 722 4923. Central de atendimento dos seguros de vida:

Caixa Vida e Previdência: 0800 702 4000 – digite o CPF e depois opção 3 para seguro de vida.

