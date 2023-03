Calabar passa por melhorias viárias e recebe novas praças

A A localidade do Parque São Paulo, no Calabar, em Salvador, passou por melhorias viárias e recebeu novas áreas de convivência implantadas pela prefeitura.

As intervenções, que envolveram reforço na sinalização de trânsito, recuperação de pavimentação e construção de duas praças, foram entregues pelo prefeito Bruno Reis na noite desta terça-feira (28).

Bruno Reis destacou que a prefeitura tem focado em resolver problemas que ajudem a melhorar a vida da população. “Nestes dois anos, temos nos esforçado para ter a sensação de dever cumprido. As marcas das ações que estão aqui estão presentes nos 170 bairros de Salvador”, disse o prefeito.

Ele destacou o trabalho feito na região. “Muitos dos principais programas e projetos da prefeitura começaram aqui no Calabar. A primeira localidade de Salvador em que os moradores receberam o título de posse de suas casas foi esta. Aqui iniciou o programa Morar Melhor, o Iluminando Nosso Bairro e agora, já como prefeito, começamos a distribuir os títulos de propriedade dos moradores daqui e do Alto das Pombas”, disse.

Obras

O pacote de investimentos no bairro alcançou as ruas Ranulfo Oliveira e Desembargador Gilberto Andrade. Ambas ganharam pintura em redutores de velocidade, faixas, marcações e orientações de trânsito, placas de sinalização indicando sentido duplo e área de manobra.

A Desembargador Gilberto Andrade também passou a ter uma rotatória, em bordo amarelo, indicando a proibição do estacionamento e garantindo a circulação dos veículos. Esta via, inclusive, abriga um dos novos espaços de lazer que passam a ser point ao ar livre para as famílias: trata-se da Praça Milton Pereira de Souza.

Com área de 236 m², o equipamento conta com três mesas de jogos e três esculturas em formato de pássaros de concreto. Há ainda um cachorródromo equipado com obstáculos para diversão dos bichos de estimação que estiverem no espaço e uma academia de saúde para quem quiser manter o corpo em forma.

Para as atividades físicas, a população tem à disposição um simulador de esqui individual, um simulador de remada e um simulador de cavalgada. A praça ainda tem banco antivandalismo pré-moldado e grama natural. O investimento empregado pela Prefeitura foi de R$ 66,8 mil.

Já a praça Teresinha Mendes dos Santos, situada na Ranulfo Oliveira, reforça o conjunto de atrativos instalados na região. O espaço possui 690 m² e conta com uma contenção, duas mesas de jogos e um conjunto de mobiliário em formato de poltrona. O custo da obra foi de R$ 136 mil.

Com a entrega das novas praças, Salvador passa a contar com 454 praças entregues construídas, reformadas ou requalificadas desde o início da atual gestão.