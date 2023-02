Calabar: traficantes alvos de operação são investigados por mortes de dois membros do clã Floquet

Um grupo de traficantes que foi alvo das ações da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (16), no Calabar, seria responsável por diversas mortes no bairro, entre elas, a dois integrantes do clã Floquet, que se mantém desde o final da década de 1980 atuando no tráfico de drogas no Alto das Pombas. Os crimes ocorreram em menos de um mês.

A morte mais recente investigada como sendo de autoria do grupo é a de Luís Henrique Santos Miranda, de 40 anos, baleado dentro da Maternidade Climério de Oliveira, no bairro de Nazaré, no dia 13 de novembro do ano passado. Ele estava na recepção do hospital, para visitar uma adolescente de 14 anos e sua filha recém-nascida, quando três homens armados chegaram, mandaram as pessoas saírem de perto e fizeram dezenas de disparos usando uma metralhadora. Luís Henrique foi morto com mais de 50 tiros.

Luís Henrique tem parentesco com Fabíola Floquet Miranda Caldas, 32 anos, que foi baleada por três homens a poucos metros de sua casa, no dia 9 de outubro do mesmo ano. Ela era filha da traficante Selma Floquet, que foi presa em 2016 quando estava à frente do ramo da família.

Na ocasião, fontes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) disseram ao CORREIO que os remanescentes do clã se associaram ao Bonde do Maculo (BDM), que passou a controlar o Alto das Pombas. Já no lado do Calabar, região vizinha, o tráfico é comandado pelo Comando Vermelho (CV).

Na manhã desta quinta, aproximadamente 100 policiais, entre civis e militares, iniciaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Calabar, na segunda fase da Operação Garrote, contra um grupo de traficantes envolvido na troca de tiros no bairro, que também assustou os moradores do Alto das Pombas na madrugada desta quarta-feira (15). "Não houve prisão, desta vez, mas conseguimos coletar provas para investigação. Esse mesmo grupo estaria envolvido em várias mortes relacionadas com pessoas da região, entre elas um homem e uma mulher que eram parentes", declarou o diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizando (Draco), delegado José Bezerra.

Na primeira etapa da operação, ocorrida no último dia 9, o líder do tráfico do Calabar, que já integrou a carta damas de copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública foi preso em condomínio de luxo em Guarajuba. Averaldo Ferreira da Silva Filho, mais conhecido como “Averaldinho”, era o principal fornecedor de drogas no Carnaval. "O grupo alvo de nossa operação de hoje era liderado por ele (Averaldinho). Mas as investigações continuam", disse Bezerra.