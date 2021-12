Calça pantalona, a queridinha do verão

Clássica, ampla, confortável e elegante. A calça pantalona coleciona adjetivos. Nunca saiu de moda, desde a sua criação no início do século XX até hoje habita o guarda-roupa feminino como um coringa. Nos anos da década 1970 reinou e se tornou símbolo de época. Nesse verão ela está com tudo, enchendo as araras das lojas. Por isso, a elegemos como nossa queridinha do momento. Para demonstrar sua versatilidade, escolhemos uma versão branca em alfaiataria e criamos três looks diferentes com ela. Foram pensados para ir do pós-praia, a uma balada, passando pelo ambiente de trabalho também, tudo com a mesma calça. É daquelas peças que vale a pena ter e usar bastante.



Bem fresco

Tiramos proveito da cintura alta da pantalona e apostamos em um look com biquíni usado como top. Sobrepomos com chemise estampada e arrematamos com acessórios poderosos: baguete rosa, argolão e sandália branca de amarrar. Imagina esse look pós-praia? Super chique.



Conforto e seriedade

Para ir ao trabalho, a dica é fincar pé na alfaiataria. Pensando nisso, fizemos um belo combo da pantalona com o blazer branco de risca de giz mais top estruturado. Colares dourados dão um toque discreto. Nos pés um ponto de cor com sandália coral.





Pode brilhar

Na hora da balada a sugestão é ir com força nos metalizados. Entraram em cena top de lurex prata, cinto, bolsa e dois pares de argolas de strass. Nem pensar em passar despercebida com esse look.



Ficha técnica

Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas)

Estúdio: Ato Filmes (@atofilmes)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo : Stephanie Krawer (@stephanie.krawer) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia)

A maior parte das peças são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner), com exceção das argolas de strass, top branco e sandália branca que estão disponíveis na Abx (@abxcontempo).