Calcinha Preta anuncia nova cantora após morte de Paulinha Abelha

A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, morreu no dia 23 de fevereiro de 2022, vítima infecção no sistema nervoso, foi substituída pelo grupo um ano depois da sua morte.

Na última sexta-feira (17), a cantora O'hara Ravick foi anunciava pela banda como a nova vocalista do grupo e vai dividir o palco com os cantores Bell Oliver, Daniel Diau e Silvânia Aquino, que seguiram com as apresentações sem Paulinha Abelha.

“Estamos iniciando mais um ciclo, escrevendo mais um capítulo da nossa história, junto a pessoas incríveis. A partir do dia 06 de abril iniciaremos um novo capítulo na Calcinha Preta, e estamos imensamente felizes por ter @OharaRavick fazendo parte dessa família, construindo sua história, e conquistando seu próprio espaço”, diz a publicação feita pela banda nas redes sociais.

O'hara já é conhecida por ter feito parte da banda Magníficos durante anos. A cantora se despediu dos palcos da outra banda de forró no começo de março.

Nos comentários, diversos internautas comentaram que não gostaram da entrada da cantora, enquanto outros defenderam a artista, frisando que não ocorreu uma substituição, e sim, um reforço para a banda.

"Ela não está substituindo a Paulinha, está entrando para somar e ajudar a Silvania como voz feminina para não sobrecarregar a Silvania", defendeu um seguidor. "Essa menina é muito Barbie, não faz o perfil da banda...", disse outro.