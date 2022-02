Calendário folgado: Vitória terá intertemporada para ajustar o time

Tempo livre para treinar é algo raro no calendário do futebol brasileiro, mas o Vitória está podendo desfrutar disso à vontade nesse começo de temporada. Ausente na Copa do Nordeste, o rubro-negro participa atualmente apenas do Campeonato Baiano e, por isso, tem brechas na programação.

A estreia na Copa do Brasil é em 3 de março, contra o Castanhal. Antes, o Leão enfrenta o Atlético de Alagoinhas, no dia 26 ou 27 deste mês, no Barradão. O jogo válido pela 6ª rodada do estadual ainda terá a data definida pela Federação Bahiana de Futebol porque o Carcará é um dos participantes do Nordestão e, portanto, pode precisar ter jogos remanejados.

Portanto, haverá um intervalo de 12 ou 13 dias entre o triunfo por 1x0 contra o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior, na última rodada do Baiano, e o próximo desafio diante do Atlético de Alagoinhas. Tempo para o técnico Dado Cavalcanti aprimorar as falhas do time. Apesar de ter vencido o Bode, o rubro-negro não jogou bem. Com um futebol sem brilho, só venceu com gol de pênalti, convertido por Jadson.

O tempo para treinar não é garantia de evolução. Antes de encarar o Vitória da Conquista, o técnico Dado Cavalcanti teve condição semelhante à atual, com 11 dias de intervalo, e, após o apito final, admitiu que o time não fez um boa apresentação.

"Criamos uma expectativa grande de que poderíamos vir aqui e passar por cima do adversário, e não fizemos. (...) Entendo que, coletivamente, não fizemos um grande jogo. Individualmente, também estivemos um pouco abaixo. (...) Temos muito a evoluir ainda. É amadurecer ainda mais nesse tempo que teremos até a próxima partida", projetou Dado Cavalcanti.

RECUPERAÇÃO

Se o tempo para treinamento não garante a resolução de questões técnicas e táticas, é a solução para a recuperação e condicionamento físico dos atletas. O lateral direito Iury sofreu uma pancada no joelho no último domingo e, graças ao intervalo, terá tempo suficiente para realizar tratamento de fisioterapia e ficar apto para o jogo contra o Atlético.

Em fase final de recondicionamento físico após se recuperar de uma lesão no joelho, o centroavante Dinei terá condições de reestrear com a camisa do Vitória ainda na fase classificatória do Baiano e inicial da Copa do Brasil. A previsão é que ele esteja à disposição para o jogo contra Atlético ou Castanhal.

Outro que também pode se beneficiar desse intervalo é o colombiano Santiago Tréllez. Anunciado na semana passada como novo reforço, o atacante vai chegar a Salvador na manhã de quarta-feira (16) e ainda precisará de um tempo para se recondicionar. Além disso, só poderá ser regularizado após o Vitória quitar a dívida pendente com o argentino Walter Bou, além do Boca Juniors, que o emprestou ao Leão em 2018. Após folgar na segunda-feira (14), o elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta terça-feira (15), na Toca do Leão.