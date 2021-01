Calendário mostra encantos do Centro Histórico

A nova edição do Calendário Centro Histórico - Arte, Cultura, Memória e Gastronomia será lançada nesta quarta-feira (13), no ME Ateliê da Fotografia, no Santo Antônio Além do Carmo. Com fotografia e curadoria do fotógrafo e artista plástico Mário Edson, o calendário 2021 traz doze imagens do Centro Histórico, reafirmando a importância do local e oferecendo um novo olhar para as velhas paisagens.



“A escolha do tema buscou contribuir para a visibilidade dos aspectos culturais, arquitetônicos e gastronômicos da cidade. Criar uma memória efetivamente construída a partir dos verdadeiros valores e beleza de um dos mais belos centros históricos do mundo, foi minha inspiração para a construção desse calendário”, afirma Mário Edson.



O calendário conta com texto de apresentação assinado pelo historiador e arquiteto Francisco Senna e será distribuído gratuitamente durante o lançamento, que acontece das 16h às 18h. Depois, será comercializado a R$ 15, em espaços comerciais do Centro Histórico.



Além do calendário, quem passar pelo ME Ateliê pode conferir a exposição Clarices, homenagem à escritora Clarice Lispector, que reúne 51 artistas brasileiros e estrangeiros para a exposição; sendo 21 fotógrafos, 23 pintores, ceramistas, escultores e bordadeiras, e 7 artistas cênicos.

Entre os artistas estão a chilena Camila Alemany, a italiana Cristina Cenciarelli e os brasileiros Manuel Chagas, Ieda Dias, Will Recarey e o próprio Mário Edson.



SERVIÇO

O quê: lançamento do Calendário Centro Histórico - Arte, Cultura, Memória e Gastronomia

Onde: ME Ateliê da Fotografia, Santo Antônio Além do Carmo, Ladeira do Boqueirão, nº 6.

Quando: quarta-feira (13) das 16h às 18h. O Ateliê funciona nas segundas, terças e sábados, das 14h às 16h, com entrada franca.