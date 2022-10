Calor de 37ºC: Ovos eclodem e codornas nascem em supermercado no PI

Funcionários de um mercado no interior do Piauí ficaram surpresos ao presenciarem o nascimento de quatro codornas em uma prateleira no local. O calor de 37ºC em Campo Maior em 21 de setembro foi o que pode ter causado a eclosão dos ovinhos à venda. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

As imagens que circulam mostram o momento. Ao g1, o gerente relatou que, junto com um funcionário, notaram um barulho vindo da prateleira e um movimento de uma cartela com 30 ovos.

“Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico”, comentou Fábio Gomes. Duas das aves morreram minutos depois.

“Achamos uma chocadeira aqui. Olha! Meu Deus! [...] Mas também, meu amigo, um sol desse aqui”, disse Fábio no vídeo. As aves que sobreviveram foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram no dia seguinte.

Segundo especialista ouvido pelo portal, o nascimento dos animais indica que os ovos estavam fecundados, ou seja, possuíam embriões. Bruno Costa, zootecnista, conta que os filhotes levam, em média, 17 dias para nascer, mas a variação de temperatura pode acelerar ou atrasar a eclosão.

Ele explica que ovos para consumo não devem ser fecundados, mas às vezes, quando o controle não é eficaz, são enviados ovos férteis para mercados.