Calorão e chuva? Veja previsão do tempo para o Carnaval em Salvador

Em pleno verão, o mês do Carnaval traz com ele todo a agitação e o calor que os foliões já estão mais do que acostumados. Mas apesar das temperaturas elevadas, é bem possível que em um dia ou outro da festa caia também uma "chuvinha".

Na dúvida, é sempre bom olhar a previsão do tempo antes de sair de casa. Em Salvador, o Instituto de Meteorologia prevê que haverá pancadas de chuva ao longo dos dias de festa e, claro, temperaturas acima de 30ºC.

Confira previsão do tempo para os primeiros dias da folia:

Quinta-feira (16)

O primeiro dia oficial de carnaval terá nuvens e possibilidade de chuvas isoladas durante o dia. A temperatura varia entre a mínima de 24ºC e a máxima de 32ºC. Protetor solar e bastante água mineral serão necessários para curtir a folia.

Sexta-feira (17)

O Inmet também prevê possibilidade de chuva isolada durante a sexta-feira, quando Psirico e Parangolé agitarem o circuito Dodô, na orla da Barra-Ondina. Mesmo com 90% de probabilidade de pancadas de chuva pela tarde e pela noite, segundo o Inmet, a temperatura irá se manter entre 25º₢ e 32ºC.

Sábado (18)

No sábado, a previsão do Inmet são muitas nuvens e uma possibilidade de chuva isolada, no dia mais instável até então. A temperatura mínima é de 24ºC e a máxima é de 30ºC.

