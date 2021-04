Calu Franco destaca integração entre corpo, mente e espírito: 'aceitar nossas imperfeições'

Uma das principais dermatologistas do país, Calu Franco foi convidada de Joca Guanaes, no #Segundou, desta segunda (26), no Instagram do CORREIO. A médica destacou a beleza na trindade: corpo, mente e espírito. A partir do conceito de 'beleza integrada', onde trabalha a estética para além da 'beleza pela beleza', a Calu Franco destacou a integração que busca fazer no trabalho.



'Eu integro meu trabalho com o de outros profissionais muito bons. Mas trabalhamos esse tripé, da beleza, de olhar para dentro de si e se achar bonito, junto com mente e espírito', disse.



Calu Franco também destacou cuidados e ajudas necessárias para o organismo em meio à pandemia, especialmente para as pessoas que foram condaminadas pelo coronavírus.A médica teve covid em 2020 e descreveu como ocorreu seu processo. Calu destaca que por se tratar de uma doença inflamatória, é importante ingerir alimentos anti-inflamatórios e manter os cuidados mesmo pós covid."Após a doença, eu comecei a ter queda de cabelo e processos inflamatórios. Não quer dizer que todo mundo vai ter. Essa é a reação do meu corpo. Mas a síndrome pós covid tem muita gente relatando. Do ponto de vista médico, não podemos descuidar mesmo no pós covid. Temos que focar em alimentos anti-inflamatórios, como vinho, uvas, morango, cúrcuma, tem bastante coisa que ajuda nesse processo", destaca.A dermatologista ressaltou a importância de cada pessoa estar conectada consigo mesma e aceitar as diferenças, inclusive as próprias dentro do processo do encontro com a beleza. "Precisamos aceitar nossas próprias imperfeições".