Calvo, B. Dia, Asano... Nomes de jogadores da Copa viram memes

A Copa do Mundo do Catar reúne 32 seleções, de vários lugares do planeta. Com tanta cultura diferente misturada, é possível perceber que algumas das equipes possuem jogadores com nomes curiosos - o que, claro, virou meme no Brasil.

Entre eles, está Kanno, da Arábia Saudita - que virou motivo de gozação já que a Argentina (que perdeu para os sauditas na estreia) não convocou Germán Cano, do Fluminense. Tem também o centroavante de Senegal Boulaye Dia, que teve o nome abreviado na camisa para B. Dia - se tornando o jogador "mais educado" do Mundial.

Outros que viraram motivo de zueira são Calvo (que não é calvo), da Costa Rica, assim como Sassi, que tem nome que lembra o Saci. Veja alguns dos memes: