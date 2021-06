Camaçari retoma vacinação contra a covid para trabalhadores da saúde

A Secretaria da Saúde (Sesau) de Camaçari retoma de forma escalonada, na segunda-feira (7) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para os trabalhadores da saúde. A decisão acontece após o Ministério da Saúde reconhecer a estimativa atualizada de trabalhadores da saúde da cidade. Considerando o grau de exposição, de acordo com as recomendações da Comissão Interpartite Bigestora (CIB), segue a ordem de priorização:

1. Profissionais da assistência direta aos pacientes em urgência/emergência, hospitais;

2. Clínicas/ambulatórios de especialidades (odontologia, otorrino, infectologia, pneumologia) e similares;

3. Profissionais envolvidos diretamente nos serviços funerários (transporte de cadáveres e sepultamento);

4. Clínica médica, biomédicas e similares; apoio administrativo, higienizadores e demais profissionais que atuam em laboratórios que realizam coleta e testagem Covid-19;

5. Profissionais dos serviços estratégicos de apoio para o combate à Covid-19: secretários da saúde, diretores, coordenadores, gerentes, auxiliares administrativos, almoxarifes, trabalhadores da copa e fornecimento de alimentação, trabalhadores da conservação predial e trabalhadores da limpeza;

6. Demais trabalhadores de saúde (profissionais liberais, estabelecimentos comerciais de saúde e outros locais que não tenham atividade assistencial direta a pacientes com Covid-19 ou suspeitos de Covid-19);

7. Trabalhadores autônomos. (Vê Nota Informativa aqui)

Os estabelecimentos de saúde devem enviar o nome da clínica, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, além de relação nominal dos trabalhadores de saúde para o endereço de e-mail: vacinacao.covid.camacari@gmail.com, em arquivo no formato Excel com as seguintes informações: nome completo do trabalhador, CPF, data de nascimento, nome da mãe e função que exerce. Só serão vacinados os profissionais que estiverem com o CNES ativo e atualizado. No ato da vacinação, os trabalhadores de saúde devem apresentar declaração devidamente assinada, cujo modelo pode ser obtido clicando neste link.

Para os estabelecimentos de saúde que necessitam atualizar o CNES, devem buscar mais informações da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da Sesau, através do número (71) 3644-8307 ou e-mail: cnescamacari@gmail.com.