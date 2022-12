Camaçari terá culto evangélico para celebrar Réveillon

Um culto evangélico é uma das ações promovidas pela prefeitura de Camaçari para a celebração do Réveillon na cidade. O ato religioso acontecerá na Praça Abrantes, no centro da cidade, na noite do dia 31 de dezembro, a partir das 22h. A atividade contempla também apresentação de teatro e show musical gospel.

A organização do Ano Novo também prevê queima de fogos em diversos pontos, inclusive na orla da cidade, como tradicionalmente acontece em Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe e Itacimirim. Os destinos turísticos também contarão com atividades musicais a partir das 20h do dia 31 de dezembro.

Na sede de Camaçari, a queima de fogos acontece na Praça Abrantes e na Praça João Ramos Coroa.