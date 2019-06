Camaforró: São João de Camaçari teve três dias de festa; confira

Parque de diversões, palcos alternativos, feira gastronômica, incontáveis opções de bebida, leitura de cordel e até salão de beleza. No Camaforró, maior festa junina de Camaçari, que aconteceu entre os dias 21 e 23 no Espaço 2000, não faltaram opções de lazer. No palco principal, uma das áreas mais disputadas da programação, se apresentaram diversos artistas, como Simone & Simaria, Calcinha Preta, Amado Batista e Lambasaia.

Adelmario Coelho comemora 25 anos de carreira com shows pelo interior do estado. O cantor baiano se apresentou na primeira noite do Camaforró

No primeiro dia, além de Unha Pintada, se apresentaram Filé de Camarão, Léo Ferreira, Adelmario Coelho e o grupo Magníficos. Os shows começaram por volta das 19h e só terminaram às 4h.

Diego Silva, 18 anos, chegou por volta das 18h na sexta-feira (21). Cedo, considerando que seu grande objetivo naquela noite era assistir ao show do cantor Unha Pintada. Ele, que está no segundo ano consecutivo Camaforró, confessa que a festa integra a lista de seus eventos anuais favoritos. “É um lugar de paz, amor, tranquilidade. Ninguém vem brigar, é pura harmonia”.

Fernando Frajola e Ohara Ravick relembraram os sucessos dos mais de 20 anos da Banda Magníficos

Já no segundo dia, a primeira atração foi a cantora Livia Nunes, que agitou no público com canções autorais e grandes sucessos do forró. Às 20h30 o Trio Nordestino subiu ao palco e não deixou ninguém parado com clássicos do ritmo nordestino. Por volta das 21h30, o cantor Bimbinho chegou trazendo, além do ritmo tradicional da festa junina, muita quebradeira e pagode baiano.

Criado em 1958, o Trio Nordestino vai mudando a formação, mas a essência é a mesma: o forró

Simone & Simaria, as ex-coleguinhas, vieram logo depois e comoveram uma multidão de fãs. Na frente do palco, não faltaram declarações de amor às cantoras. Em seguida, foi a vez do Cafajeste da Lambada, Léo DuMóve, colocar todo mundo pra dançar no comando do grupo Lambasaia. Lucas Tibério, às 2h30, fechou a noite.

O Cafajeste da Lambada, Léo DuMóve, colocou todo mundo pra dançar no comando do grupo Lambasaia

A administradora Gabriele Menezes, 22, mora em Mata de São João, município localizado a aproximadamente 23 km de Camaçari, e foi para a cidade apenas para curtir a festa. “Venho todos os anos, é uma maravilha. Eu adoro, é o melhor São João da região”, destacou ela, que, além de se deslocar, fez questão de caprichar no look. “Só venho bonita!”, completou.

Bell Oliver e Paulinha Abelha, do Calcinha Preta: hits e gritos da plateia

No domingo, último dia de Camaforró, a atração mais esperada foi a banda Calcinha Preta. Vestidas a caráter, as vocalistas Silvânia Aquino e Paulinha Abelha arrancaram gritos emocionados da plateia ao lado de Daniel Diau, Marlus Viana, Raied Neto e Bell Oliver. O grupo se apresentou por volta de 22h30, logo após um show de mais de duas horas do cantor Adriano Reis. Em seguida, foi a vez de Amado Batista apresentar grandes hits da sua carreira, como Secretária e Folha Seca.

Com 43 anos de carreira, não faltaram sucessos românticos no show de Amado Batista no Camaforró

O Camaforró 2019 terminou com o aguardado show da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Não faltaram hits, como Aquele 1% (com Wesley Safadão), Domingo de Manhã, Romântico Anônimo, Cancela o Sentimento, Eu Era, Tão Feliz e Solteiro Apaixonado, colecionados ao longo de quase 11 anos de carreira.

Marcos & Belutti encerraram o Camaforró 2019

Parque de diversões

Enquanto muita gente só estava querendo saber de dançar forró, centenas de pessoas formaram filas no parque de diversões do Camaforró. Com tiro ao alvo, roda gigante, montanha russa, barca, carrinho bate-bate e muitos outros brinquedos, o ambiente foi disputado por adultos e crianças. O valor para qualquer opção era R$ 5.

A decoração do espaço, apesar de manter o clima junino, tinha uma atmosfera diferente. As músicas, por exemplo, variavam entre músicas pop internacionais das antigas, techno e até lambada. Forró só do outro lado. Nas barraquinhas de comida, a opção mais desejada era a maçã do amor, que estava sendo vendida por R$ 3.

Cordel, salão de beleza e audiovisual

Para quem queria curtir o São João longe da multidão, foi montada uma vila do lado oposto ao palco. Nela, haviam diversos estandes, cada um com uma atração diferente. Dentre eles, destaque para o espaço de audiovisual e para o salão de beleza. No primeiro, era possível assistir clipes e vídeos sobre a história da festa junina, gratuitamente. Já no segundo, maquiagens e penteados estavam sendo disponibilizados para o público.

