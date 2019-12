Câmara aprova projeto sobre a Lei Orçamentária de Salvador para 2020

A Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta quarta-feira (18) o projeto sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e a despesa do município para 2020 em R$ 8 bilhões. O montante será destinado aos setores da Saúde, Cultura, Habitação, Educação, Previdência e Assistência Social, Segurança, Transporte e demais serviços públicos.

Antes de ser submetida ao plenário, a matéria foi aprovada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, com inclusão de duas emendas, conforme parecer do vereador Joceval Rodrigues (Cidadania), presidente do colegiado.

Votaram contra o PL nº 320/19 as vereadoras Aladilce Souza (PCdoB) e Marta Rodrigues (PT), e os vereadores Marcos Mendes (PSOL), Hélio Ferreira (PCdoB), Sílvio Humberto e José Trindade, do PSB, e Cezar Leite (PSDB).

Ao declarar voto contrário, Marta Rodrigues criticou a insuficiência de audiências públicas para discutir o planejamento orçamentário e a rejeição do Executivo a 111 emendas de vereadores.

Após o rito de votação e leitura da ata da última sessão ordinária do período legislativo, o presidente Geraldo Júnior (SD) declarou o início do recesso parlamentar. Os trabalhos serão retomados no dia 3 de fevereiro, com a presença do prefeito ACM Neto, que fará a leitura da mensagem para o próximo ano.