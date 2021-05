Câmara aprova urgência de PL para tratar civis em hospitais militares

A Câmara aprovou nesta quarta-feira, 5, por unanimidade, urgência para o projeto que autoriza o uso de leitos ociosos nos Hospitais de Forças Armadas para uso pela população civil em geral. A medida foi apresentada como alternativa à alta demanda por leitos hospitalares, a exemplo do ocorrido no Amazonas, que em fevereiro, durante pico da segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus no Estado, registrou o esgotamento da rede civil de saúde pública.

Segundo o texto, de autoria do deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), os leitos seriam disponibilizados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto durar a emergência causada pela pandemia do novo coronavírus.