Câmara de Feira de Santana suspende sessões enquanto aguarda resultado de exames de covid-19

A Câmara de Feira de Santana não realizará as sessões legislativas nesta segunda (9) e terça-feira (6) após nove dos 21 vereadores da casa terem sido diagnosticados com coronavírus. A Mesa Diretora adotou a medida enquanto aguarda o resultado do exame PCR em vereadores e servidores que foram submetidos semana passada a teste sorológico para Covid-19.

O diagnóstico feito pelo teste sorológico não é considerado conclusivo, razão pela qual algumas suspeitas precisam ser confirmadas através do exame avaliado pelas autoridades de saúde como definitivo.

O presidente Fernando Torres (PSD) espera que seja possível a retomada dos trabalhos em plenário na quarta (7), quando ocorre a última sessão da semana. O dirigente decidiu testar vereadores, funcionários que atuam diretamente no plenário durante as sessões e também jornalistas escalados pelos veículos para cobertura regular das atividades da Câmara toda segunda-feira, antes de iniciar os trabalhos. Apenas após diagnóstico pelo exame PCR a Câmara vai informar ao público se há pessoas efetivamente positivadas.