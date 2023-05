Câmara dos Deputados começa a discutir proposta do arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados começou a discutir, na noite desta terça-feira (23), sobre a nova proposta que trata da regra fiscal proposta pelo governo Lula.

A proposta do arcabouço fiscal substitui o teto de gastos, em vigor desde 2016, e prevê uma meta para as contas públicas nos próximos três anos, além de condicionar o aumento de gastos a quanto o governo arrecada com impostos. Se a meta for descumprida, o governo terá mais restrições no ano seguinte.

O Partido Novo pediu para que o projeto fosse retirado da pauta da noite. No entanto, os deputados negaram o pedido para a retirada da proposta por 342 votos a 105. Esse seria o segundo adiamento relacionado ao projeto.