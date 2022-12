Camarões: Por que o rival do Brasil tem nome de crustáceo?

O Brasil se prepara para encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (2), no Catar. A Seleção já está classificada para as oitavas de final e garante a liderança do Grupo G com um empate contra Camarões, às 16h, no estádio Lusail. Com a vaga assegurada, a equipe canarinha será escalada por Tite com reservas.

Já o rival não vive uma situação confortável: terá que vencer o Brasil para ainda sonhar em avançar à próxima fase. A equipe, aliás, é conhecida mundialmente como Leões Indomáveis e tem em sua camisa, além do tradicional escudo, o desenho de um leão.

Mas, afinal, por que o país é conhecido como Camarões? Há alguma relação com o crustáceo? A resposta é: sim, há uma ligação direta entre os dois.

Ao chegarem à foz do rio Wouri, em 1472, os portugueses encontraram uma grande quantidade do crustáceo da espécie Lepidophthalmus turneranus na região. O animal é típico da África Ocidental e vive em bandos “numericamente prodigiosos”, nas palavras do naturalista inglês James Aspinall Turner.

Assim, os lusitanos batizaram o lugar de “Rio dos Camarões”. O nome pegou. Virou “Cameroons River” em inglês, ganhando suas próprias versões em outras línguas.

Em 1884, a Alemanha proclamou 'Kamerun' sua colônia. Com a derrota germânica na Primeira Guerra Mundial, a França e o Reino Unido dividiram o território em duas partes, que ganharam os nomes de Camarões Franceses (Camerun) e Camarões britânicos (Cameroon).

O processo de independência do país se estendeu de 1960 (no território francês) a 1961 (no britânico), dando origem à República Federal dos Camarões. Até hoje, as línguas oficiais são o francês e o inglês.