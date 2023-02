Camarote Club anuncia virada de lote e esgota abadás para sábado

O Camarote Club anunciou nesta quinta-feira (9) a virada de lote. O local oferece serviços de qualidade, all inclusive com buffet repleto de variedades, um open bar com bebidas premium e um line-up que trará para o palco do Club, os maiores nomes do cenário musical do país.

O Club também anunciou que todos os abadás do sábado, terceira noite da festa, está esgotado. O evento anunciou também, quatro novas atrações que vão animar o camarote durante os 6 dias de festa.

Os cantores Danniel Vieira e Wilsinho Kraychete, e as bandas CBX e Forró do Tico vão somar aos grandes nomes que subirão ao palco do Camarote Club.

SERVIÇO

O que: Camarote Club 2023

Quando: 16 a 21 de fevereiro de 2023

Onde: Central do Carnaval

Vendas: https://camarotecluboficial.com.br/