Camarote da Rainha volta a ser realizado em Salvador após cinco anos

Sob comando da cantora Daniela Mercury, o Camarote da Rainha volta a ser realizado na Bahia depois de cinco anos. A festa começou em Salvador, em 2011, passou a rodar o Brasil e agora volta a acontecer na capital baiana, dessa vez na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Relizado pelo Grupo San Sebastian, o evento está marcado para o dia 26 de janeiro de 2020, às 15h. Shows do Bailinho de Quinta e do Cortejo Afro completam a grade da festa.

Nos últimos anos, o Camarote da Rainha passou por cidades como São Paulo, Natal e Fortaleza, sempre com ingressos esgotados. “O clima carnavalesco é tão grande, que podíamos não parar mais até o fim de fevereiro! O Camarote da Rainha vai ser como se fosse a abertura oficial do Carnaval da Bahia e eu estou muito feliz de fazer essa festa novamente na minha cidade”, disse Daniela. O primeiro lote de ingressos já está à venda no San Folia.

Serviço:

O quê: Camarote da Rainha

Quando: 26 de janeiro de 2020 (domingo), 15h

Onde: Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo

Atrações: Daniela Mercury e convidados, Bailinho de Quinta e Cortejo Afro

Ingressos: R$ 50 (Pista) e R$ 120 (Open Bar de Água, Cerveja, Refrigerante e Vodka)

Vendas: www.sanfolia.com