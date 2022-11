Camarote do Nana cancela participação no Carnaval de 2023: 'Uma pausa'

Foi divulgado, nesta terça-feira (1°), que o Camarote do Nana não vai participar do Carnaval de Salvador em 2023, para a tristeza dos diversos foliões que são fãs do empreendimento.

Através de uma nota, compartilhada no Instagram, o projeto revelou que só voltarão em 2024 porque não conseguiram achar um local adequado para colocar o camarote. Nos outros anos, o camarote ficava

"Tentamos até o último minuto um novo local para o nosso camarote, mas infelizmente não foi possível. Ao longo desses anos, o Nana cresceu e para lhe proporcionar o conforto que você merece, precisamos de um lugar especial. Não estaremos presente no carnaval de 2023, mas isso não é um adeus, apenas um até logo", explicou na legenda da publicação.