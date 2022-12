Camarote Expresso 2222 confirma edição no Carnaval de Salvador e anuncia tema 

Flora Gil anuncia edição especial do Camarote Expresso 2222 no Carnaval de Salvador (Foto: Acervo @floragil_)

O Camarote Expresso2222 estará de volta ao Carnaval de Salvador em 2023. O tema desta retomada será bem significativo: “Vamos comemorar os 50 anos do álbum ‘Expresso 2222’. Não poderíamos deixar passar em branco porque é um disco muito importante para o Brasil, para o mundo e para Gil”, disse Flora Gil com exclusividade ao portal Alô Alô Bahia.

Quinto registro de estúdio do cantor e compositor baiano, o álbum foi lançado em 1972 e, em 2007, entrou na lista da revista Rolling Stone Brasil como um dos 100 maiores discos da música brasileira. Quem ainda não tem, vai poder adquirir o seu vinil ainda esse ano, além do livro homônimo, já à venda.

Lançado esta semana, o livro-objeto reúne notícias e recortes da imprensa, depoimentos e curiosidades que vão da partida de Gil para Londres, em 1969, até o início da circulação do álbum com suas potentes reverberações. Foi concebido por Ana Oliveira, que também é organizadora de outros projetos dedicados à MPB, como “Tropicália ou Panis et Circencis” e “Acabou Chorare”. Com Gilberto Gil, publicou, em 2015, “Disposições Amoráveis”.

O Camarote Expresso 2222 continuará no mesmo formato de sempre, sem venda de ingressos, e recebendo cerca de 1 mil convidados por noite.

Marca de prestígio

O tradicional evento de final de ano do Alô Alô Bahia vai reunir, na próxima segunda-feira (12), no restaurante Amado, marcas de prestígio como a Tania Bulhões, que em 2021 apostou fortemente no mercado baiano, abrindo diversas unidades, não só em Salvador, mas em destinos disputados como Trancoso, no sul do estado. O almoço será prestigiado por cerca de 200 convidados, entre lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação, e contará com uma palestra de Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior empresa de celulose do mundo, além de uma exclusiva apresentação da cantora Bebel Gilberto.

Bebel Gilberto (Foto: Divulgação)

Tem mais

Radicada nos Estados Unidos, a cantora Bebel Gilberto chega a Salvador neste domingo especialmente para o evento. No Brasil, a última apresentação da artista foi na festa que celebrou os 20 anos de atuação da Tiffany no país. Batizado de Tiffany Summer Arts Club, o encontro para 160 clientes e amigos da marca teve três noites de programações culturais intensas, artes plásticas, alta gastronomia e muita música.

Renata Correia (Foto: Divulgação)

Presença confirmada

Acionista da Rede Bahia, um dos principais grupos de comunicação do país, e diretora do Jornal Correio, líder do Norte/Nordeste em circulação impressa e digital, a empresária Renata Correia estará presente no almoço de negócios do Alô Alô Bahia. A executiva é uma das lideranças empresariais mais atuantes no Estado na promoção de eventos que estimulam o debate em torno de pautas de destaque na sociedade. Em outubro, realizou, através do jornal, a 13ª edição do Agenda Bahia, que trouxe como tema “Desafios do Agora”. No primeiro semestre, em maio, organizou o I Fórum ESG da Bahia, ao lado do próprio Alô Alô, que contou com a participação de especialistas com ampla experiência em questões ambientais, sociais e de governança corporativa. “O Alô Alô Bahia, assim como os veículos da Rede Bahia e, em particular, o Correio, mantém o compromisso de ir além da notícia, propondo discussões. Vem sendo assim ao longo dos últimos anos e, tenho certeza, continuará por muito tempo”, disse Renata.

Candé Salles e Joana Mariani (Foto: Divulgação)

Ao som de Seu Jorge

O cineasta Candé Salles e a produtora e diretora Joana Mariani se casaram, neste fim de semana, no Rio de Janeiro. A festa foi realizada na residência do casal, no Jardim Botânico, e contou com show incrível de Seu Jorge. Candé e Joana possuem fortes relações com Salvador. O avô do noivo, José Salles, é baiano, assim como a família de Joana.

Gercino Coelho Filho (Elias Dantas)

Expansão

O Grupo GNC ampliou a rede de concessionárias da marca Chevrolet em Salvador com a inauguração, quarta-feira, da Grande Bahia Sul, no L1 do Shopping Barra. Os convidados da marca foram recebidos pelo empresário Gercino Coelho Filho e circularam pela nova loja, que segue padrão premium e conta com 133 m², em sintonia com o conceito de concessionária digital.

Rodrigo e Murcio Dias (Foto: Elias Dantas)

Jantar de abertura

Depois de alguns meses de expectativa, o mais novo restaurante da Bahia Marina acaba de abrir suas portas. A disputada inauguração do Lotti Cucina Italiana aconteceu na última terça-feira com casa cheia. “Fizemos 15 dias de soft opening, recebendo a mídia especializada e os amigos, ajustando o cardápio e o serviço. Estamos muito felizes esta noite”, comemorou, na ocasião, o empresário Murcio Dias, sócio do estabelecimento ao lado de Rodrigo Dias (ambos do Grupo Tokai), Guto Baiardi e Marcelo Rangel, do Pereira e Farid.

Lucas e Matheus Queiroz (Foto: Elias Dantas)

Festão na Marina

Os irmãos gêmeos Lucas e Matheus Queiroz celebraram seus 30 anos com grande festa, quarta-feira (07), no Soho, na Bahia Marina. O famoso restaurante japonês faz parte do grupo gastronômico comandado pelos pais dos aniversariantes, Karine e Jel Queiroz.