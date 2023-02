Camarote Mirante com Cheiro de Amor lança combos promocionais

O Camarote Mirante 2023 já está com ingressos no segundo lote. O espaço oferece valores que vão de R$ 330 a R$ 400, com descontos de 20% a 40% a partir de dois acessos. Atrações como a banda Cheiro de Amor e Papazoni tocarão no ambiente, localizado em Ondina.

O camarote lançou também combos promocionais com preços especiais na compra de acessos de Quinta + Sábado (R$ 600) ou Sábado + Segunda (R$ 650). As vendas estão sendo realizadas pelo TicketMaker e nas lojas oficiais no Shopping da Bahia e no Salvador Norte Shopping.

Em sua terceira edição, o camarote mantém seu endereço na Av. Oceânica, no Circuito Barra-Ondina, e funcionará de quinta (16) a terça-feira (21). O open bar conta com vodka, cerveja Devassa Puro Malte, energético, refrigerante e água.



SERVIÇO Camarote Mirante 2023

Cheiro de Amor, Papazoni, Água Fresca, Isqueminha, Forrozão, Theu Dantas, Linoy, Dayane Félix, Fora da Real, O Breguinha, Laio, Jhaca, DJs e fanfarra

Open bar de Devassa Puro Malte, vodka, refrigerante, energético e água

16 a 21 de fevereiro de 2023

Ingressos: De R$ 330 a R$ 400

Ondina

Vendas no site TicketMaker, loja no Salvador Norte Shopping e no Shopping da Bahia (2º piso, ao lado do SAC)





O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.