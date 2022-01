Camarote x Pipoca: alianças são formadas no BBB 22 para escapar do paredão

A divisão do Big Brother Brasil entre famosos e anônimos, o 'Camarote' e a 'Pipoca', parece estar rendendo intrigas nesta 22ª edição. Os participantes de ambos os grupos já estão estudando montar alianças entre si. Pelo menos é o que acham os próprios 'brothers' e 'sisters'.

Na madrugada deste sábado (22), Jade Picon e Paulo André conversaram sobre o fato dos Pipocas terem um pacto para se protegerem e os Camarotes não. "O Camarote não tem esse pensamento (de se proteger). 'Camarote não vota em Camarote'", disse o atleta.

"Eu entendo o motivo dos Pipocas fazerem isso", acrescentou Jade, mas não poupou críticas. "'Ah, existe uma pequena diferença'(entre camarote e pipoca), mas a partir do momento que o programa começou, depois de uma semana, esquece. O Brasil não quer saber."

Linn da Quebrada também chegou a comentar sobre o assunto com outros colegas de camarote. "Eles (pipocas) estão jogando juntos, descaradamente juntos e não tem problema nisso... mas se a gente não faz nada com isso, isso nos torna vulneráveis. (...) Eles jogam juntos, fazem as provas juntos...", disparou.

Do outro lado, Luciano e Rodrigo reforçam as preocupações dos membros do camarote ao afirmar que "pipoca não vota em pipoca". Como esses grupos vão agir e em quem vão votar só descobriremos neste domingo (23), quando será formado o primeiro paredão do BBB 22.

Para Boninho os pipocas vão se organizar e mandar apenas o pessoal do camarote para este primeiro paredão. O diretor do BBB 22 publicou um vídeo nas suas redes sociais revelando o seu palpite.