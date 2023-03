Camboriú x Bahia: veja onde assistir, escalações, e arbitragem

Depois de deixar o Jacuipense pelo caminho, o Bahia tem mais um desafio na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (8), o tricolor encara o Camboriú-SC, pela segunda fase do torneio. O confronto será no estádio das Nações, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Para ficar com a vaga, o Esquadrão precisa vencer o confronto. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis. O duelo vale ainda um bom reforço nos cofres. Quem passar receberá R$ 2,1 milhões em premiação. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Camboriú x Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Camboriú: Júnior Belliato, João Carlos, Tom, Renan Diniz e Dieyson; Wagner Balotelli, Gabriel Tonini, e Dudu Figueiredo; Calyson, Emerson Machado e Franklin. Técnico: Júnior Lopes.

Bahia: Marcos Felipe, André, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza. Ele será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Leonardo Matos Feitosa (trio de São Paulo).