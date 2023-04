Câmera no uniforme de policial mostra resgate de Jeremy Renner após gravíssimo acidente

Agora, que está recuperado e de volta ao trabalho, foram reveladas novas imagens do gravíssimo acidente sofrido pelo ator Jeremy Renner, 52, em janeiro, quando o intérprete do Gavião Arqueiro foi atropelado por um snowcat, uma máquina que remove neve na frente de sua casa.

O vídeo, divulgado nesta terça (18), é resultado da câmera acoplada no uniforme de um policial que esteve no local quando os socorristas foram chamados para resgatar Renner. É possível ver o ator no chão, rodeado de muito sangue, e com cinco socorristas trabalhando para estabilizá-lo.

Renner recebeu os primeiros socorros ainda no local, antes de ser levado de helicóptero para o hospital em estado grave. A filmagem da polícia também mostra Alexander Fries, sobrinho de Jeremy, explicando o que havia acontecido. No depoimento, Alexander conta que o tio foi atropelado pelo snowcat justamente para salvá-lo, já que o sobrinho é quem seria atropelado pela máquina de seis toneladas.

Assista:

Há uma semana, Renner foi ao seu primeiro red carpet após sua recuperação. Ele, que chegou usando uma scooter motorizada e posou para fotos usando uma bengala, lançou sua série, Rennervations, do Disney+, que acompanha o ator viajando o mundo para conhecer e auxiliar diferentes comunidades.

Recentemente, Renner deu mais detalhes sobre o grave acidente em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!. Durante o programa, o apresentador Jimmy Kimmel se referiu a Renner como "indestrutível". Durante o programa, o astro da Marvel brincou, descrevendo a experiência como "estar embaixo de uma lata de biscoitos gigante".

O ator Jeremy Renner no lançamento da série Rennervations, do Disney+, na semana passada (divulgação)

O ator apontou que seu olho saltou da órbita durante o impacto do veículo contra o seu corpo, e que teve sorte de não ter tido lesões graves nos órgãos. A ser questionado sobre as fraturas, Renner revelou que ainda tem descoberto mais algumas além das 30 apontadas a princípio.

"Isto [o snowcat] não acertou nenhum órgão mas meu cérebro não inchou", revelou Jeremy. "Meu olho saltou para fora. Isso foi estranho, mas eu tive sorte de que nenhum dos meus órgãos foi prejudicado", garantiu.

Renner também falou sobre a experiência do sobrinho, Alexander Fries, quem ele salvou de ser atingido, de ver o tio ser esmagado durante o trágico acidente. "Ele teve que ver seu tio Jeremy no chão. Eu não vi nada, mas ele viu o sangue em todo lugar", disse.