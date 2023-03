Câmeras de monitoramento são instaladas em frente à colônia de gatos em Piatã

Diariamente, a colônia de gatos localizada no bairro de Piatã, em Salvador, cresce. O motivo, porém, não é a reprodução entre os felinos — boa parte é castrada —, e sim os abandonos cometidos por tutores. A fim de coibir essa prática, nesta terça-feira (14), quatro câmeras de monitoramento foram instaladas em frente ao local pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis).

Na ocasião, houve, também, um mutirão de limpeza em conjunto com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), para reduzir as chances de infecção por bichos e tutores, e a doação de uma tonelada de ração a cuidadores e ativistas que cuidam dos animais instalados na região.

Fecham o dia a orientação a moradores e transeuntes sobre os malefícios do abandono de animais, promovida por meio de panfletos biodegradáveis e faixas e com o apoio do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal (GCM).

Essas ações integram uma programação especial para a semana em que cai o Dia Nacional dos Animais, celebrado nesta quarta (15). De acordo com a diretora de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa), vinculada à Secis, Michelle Holanda, o objetivo da iniciativa vai além de comemorar a data.

“Essa ação de hoje visa não só comemorar o Dia Nacional dos Animais mas também conscientizar. […] A gente está pedindo, aqui, respeito aos animais”, explicou Holanda. “Castração sempre é a melhor solução, e a gente tem essa oportunidade de castrar de forma gratuita, pelo município”, enfatizou a titular da Dipa.

Atualmente, mais de 300 gatos vivem na colônia existente em Piatã há ao menos oito anos (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Para a protetora voluntária Sônia Barros, de 65 anos, a instalação das câmeras próximo à colônia, que existe há ao menos oito anos e tem atualmente mais de 300 gatos, vai contribuir para a diminuição dos abandonos, mas ainda não é o suficiente. “Tem que ter fiscalização, porque, mesmo com as câmeras, eles podem largar na praia e no começo do estacionamento”, alertou Sônia.

“O que tem que fazer é tirar esses animais daqui, levar pra um abrigo e ficar o local monitorado, pra que não continuem os abandonos”, sugeriu a protetora. Integrante de um grupo liderado por seis voluntários, ela disse que chegam ao local felinos de todas as idades e que, entre os problemas, estão as mortes por atropelamento e a dificuldade para mantê-los alimentados.

“Eu comprei mil reais de ração sábado (11), no meu cartão de crédito, pra pagar no próximo mês, com vaquinha dos protetores”, relatou Sônia. Por dia, segundo ela, são necessários 10 quilos de ração e 300 litros de água para atender a população de gatos, que vive em casinhas improvisadas.

A chegada do monitoramento à colônia também foi aprovada pelo servidor público Hamilton Muniz, 61. Morador de Piatã, ele passa pelo local constantemente, ao fazer suas caminhadas matinais. “Eu acho de uma importância muito grande, porque o que a gente vê é uma espécie de crueldade com os animais”, opinou Hamilton. “[O fim do abandono] É uma luta incessante até dos moradores daqui. […] Como é crime, deveria ser realmente penalizado.”

Como denunciar

Como bem lembrado por Hamilton, o abandono de animais é crime, passível de pena de detenção por até cinco anos. Denúncias podem ser feitas por meio dos telefones 156 e 190.

Como adotar ou doar

Quem se interessar por adotar um gatinho ou fazer doações à colônia localizada em Piatã, pode entrar em contato com a protetora voluntária Sônia Barros, por meio do número (71) 99234-7625 no WhatsApp ou do perfil @ColoniaDeGatosPiata71992347625 no Instagram.

Outras ações

Neste sábado (18), em parceria com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a Secis vai lançar um programa para cuidar dos animais que estão em área de risco durante a Operação Chuva 2023. A secretaria vai atuar no acolhimento, abrigo e cuidados com a saúde dos bichos afetados por consequências das tempestades.

Ainda como parte das ações, a Secis levará médicos veterinários a escolas selecionadas, para difundir informações educativas sobre a importância e o cuidado dos animais.

Nesta semana, o Castramóvel II retomou os atendimentos após período de manutenção. O equipamento móvel de cirurgias está disponível na comunidade da Muribeca, no bairro de São Tomé de Paripe. Os gatos são atendidos às segundas, quartas e sextas-feiras. Já os cães, às terças e quintas-feiras. São realizados 60 procedimentos por dia, a partir das 8h.

Para isso, é necessário realizar agendamento prévio, pelo e-mail agendamento.dipa@gmail.com ou nos postos de saúde da rede municipal. Há cerca de 35 vagas para marcação presencial, no próprio Castramóvel, de segunda a sexta, das 8h às 10h. O tutor deve apresentar RG e CPF, comprovante de residência em Salvador, Cartão SUS e certificado de vacina antirrábica do animal.