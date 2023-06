Câmeras de segurança flagram furtos na garagem de prédio na Barra; assista

Câmeras do circuito interno de segurança de um prédio localizado na Rua Dr. João Pondé, no bairro da Barra, flagrou, por dois dias seguidos, o momento em que um homem acessa a garagem e furta objetos. As ações aconteceram nos dias 5 e 6 de junho. O homem levou do espaço uma bicicleta e equipamentos de som.

Um morador chegou a registrar um boletim por meio da Delegacia Virtual. Conforme o registro, o homem não agiu sozinho. Um comparsa o aguardava ao lado de fora. "Um indivíduo invadiu a garagem do prédio durante duas noites seguidas. Tentou entrar para a escadaria, sondou o local, e furtou uma bicicleta e aparelhos de som que estavam na garagem", relata o denunciante, que não quis se identificar.

De acordo com a Polícia Civil, o registro será encaminhado para a 14ª Delegacia Territorial da Barra, que conduzirá as investigações.