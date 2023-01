Câmeras do Palácio do Planalto registraram vandalismo; veja vídeo

Imagens inéditas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram o vandalismo que aconteceu há uma semana nas redes dos três poderes, em Brasília. As câmeras registraram a chegada dos invasores e também os momentos em que vários objetos são depredados.

As imagens foram divulgadas pelo Fantástico, nesse domingo (15). Os invasores destroem um quadro do grande pintor brasileiro Di Cavalcanti e um relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808.

Nas imagens, é possível ver que eles também se apropriam dos espaços, usando para carregar celulares e fazer fotos e vídeos.