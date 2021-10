Câmeras para fardas de policiais baianos devem chegar no início de 2022

As câmeras que serão acopladas às fardas dos policiais de várias forças da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) devem ser disponibilizadas para uso já nos primeiros meses de 2022, estima o órgão. Uma reunião na manhã desta sexta-feira (15) contou com representantes de cinco empresas de tecnologia para apresentação das especificações dos equipamentos e serviço de contratação das câmeras.

Segundo a SSP, novas etapas vão acontecer até o projeto ser licitado. O evento hoje, realizado no auditório do Centro de Operações e Inteligência - 2 Julho, no Cab, contou também com a participação de integrantes do Ministério Público, Casa Civil, Tribunal de Contas, Auditoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.

Em grandes eventos em 2018 e 2019, a SSP já fez provas de conceito e teste da tecnologia. Também fez acompanhamento da experiência do estado de São Paulo.

O titular da Superintendência de Gestão Tecnológica da Pasta (SGTO) da pasta, coronel Marcos Antônio Oliveira, explicou que as câmeras corporais buscam dar mais garantias ao trabalho feito pelas polícias. "Esse novo projeto visa, sobretudo, a auxiliar às forças da Segurança", diz. "Hoje aqui abrimos o espaço para discussão e vamos ouvir grandes players da tecnologia como a Darla, Huawei, Reitera, Motorola, Axon, além da participação da sociedade civil", acrescenta.

O coronel Renato, superintendente de Telecomunicações da SSP, enfatizou que a tecnologia servirá para a proteção de todos, policiais e população. "O mecanismo permite um controle das ações, evolução técnicas, auxílio em tempo real, formação de evidências. Essa audiência é uma preocupação da pasta em fazer um processo claro e sólido", concluiu.