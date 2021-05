Camila Cabello será Cinderela em série do Amazon Prime Vídeo

O Amazon Prime Video anunciou, nesta quinta-feira (13) que Cinderela, filme de Kay Cannon com elenco de estrelas, que inclui a cantora Camila Cabello no papel principal, será lançado exclusivamente no Prime Video em setembro de 2021. O aguardado musical incorpora canções pop de artistas e canções originais de Camila Cabello e Idina Menzel.

“Cinderela é um clássico que todos conhecemos e amamos, mas desta vez com um toque moderno e único e estrelado pela sensacional Camila Cabello e um elenco de estrelas. O produtor James Corden e a equipe de filmagem pegaram este amado conto de fadas e o reformularam com uma perspectiva nova e empoderada que vai ressoar com o público e famílias em todo o mundo. Não poderíamos estar mais animados com os nossos clientes globais para cantar e dançar junto com a reimaginação do diretor Kay Cannon desta história clássica”, disse Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios.

Cinderela é uma nova e ousada abordagem musical da história tradicional com a qual o público cresceu. Nossa heroína (Cabello) é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que o mundo permite, mas com a ajuda de seu Fab G (Billy Porter) ela é capaz de perseverar e realizar seus sonhos.

Escrita para as telas e dirigida por Cannon, com covers de canções escritas por alguns dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos, Cinderela tem um elenco de estrelas que inclui Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, com Billy Porter e Pierce Brosnan.