Camila Cabello vive Cinderela empoderada

Como seria uma Cinderela atual? Para Kay Cannon, roteirista e diretora da nova versão do conto de fadas - que estreou nesta sexta (3) na plataforma Amazon Prime – ela tem muito mais atitude, quer viver de seu suor e representa outras vozes. E mais, tem a cara da cantora cubana Camila Cabello, em seu primeiro papel como atriz.

“Estou orgulhosa de representar o povo latino e ser o veículo de todas as mensagens incríveis que este filme tem”, disse Cabello em entrevista coletiva por videoconferência. E completou: “É Cinderela, mas com os valores de 2021, como feminismo, inclusão, diversidade, independência”.

Na versão musical no estilo jukebox - com inclui canções conhecidas como Material Girl e Seven Nation Army - a mocinha continua morando no porão de sua casa ocupada pela Madrasta (Idina Menzel) e as filhas dela, Malvolia (Maddie Baillio) e Narissa (Charlotte Spencer). Mas sonha em vender os vestidos que desenha e costura, para conquistar sua independência. E também não está à procura do príncipe encantado vivido por Robert (Nicholas Galitzine). Ele, por sua vez, não está com muita vontade de assumir o trono.

Outra deliciosa ousadia foi colocar o ator Billy Porter, o Pray Tell da série Pose, como Fado-Madrinho, reforçando as mensagens de empoderamento e combate ao preconceito. Para o ator, essas mudanças são necessárias para manter a história relevante. “Esses clássicos são extremamente problemáticos, e para que tenham ressonância com o público moderno precisam refletir o tempo atual”.

A diretora vê na história da própria Camila um pouco do mito da transformação que Cinderela carrega consigo. “A família de Camila se mudou para os Estados Unidos quando ela era pequena. Eles não tinham dinheiro, realmente tiveram dificuldades”, disse a diretora, acrescentando que ela tinha sonhos e foi atrás deles. “Bem jovem tomou decisões que foram mal recebidas. E é engraçada, não tem medo de ser boba ou pateta”.

Gaby Amarantos ainda mais elétrica

Já se passaram quase dez anos do lançamento do álbum Treme, que projetou Gaby Amarantos em todo o país. Só agora a paraense lança seu segundo trabalho de estúdio, Purakê (Deck), uma alusão ao peixe elétrico pré-histórico da Amazônia, cuja voltagem chega a 860 volts.

Além de reforçar a identidade e sonoridades nortistas de Gaby, a ideia é enfatizar sua eletricidade natural que pode ser conferida nas 13 faixas cheias de groove, com direito a muito brega funk e guitarradas.

O álbum conta com presenças ilustres como Elza Soares, Dona Onete e Alcione (na ótima Última Lágrima), Ney Matogrosso (Vênus com Escorpião) e Luedji Luna (Opará). Purakê também afirma o lado compositora de Gaby, que assina todas as letras. “Trago neste trabalho muito do olhar aos ribeirinhos e minha essência e vivência tanto no âmbito pessoal quanto espiritual. Jaloo me ajudou a casar toda essa criatividade em uma sonoridade que conversa com a natureza e traz uma eletricidade natural em cada faixa”, afirma Gaby, referindo-se ao cantor Jaloo, que assina a produção. Nas plataformas digitais.

Capa do álbum Purakê (Foto: Divulgação)









Inffinito Film ganha versão on-line

Considerado a maior janela para o cinema brasileiro do exterior, o Inffinito Film Festival chega à 25ª edição, que acontece de 4 a18 de setembro, em Nova York e Miami. No total, serão exibidos 62 produções nacionais, em formato híbrido: on-line e presencial. De Porto Rico ao Alasca, os filmes serão exibidos através da www.inff.online - primeira plataforma internacional de streaming dedicada ao audiovisual brasileiro, lançada pele festival no ano passado.

Nesta edição, o festival homenageia a atriz Marieta Severo, com uma mostra especial, online e gratuita, dedicada à sua obra. Serão exibidos seis filmes protagonizados por ela, incluindo seu mais recente longa, Noites de Alface, de Zeca Ferreira, lançado em junho. Confira dois destaques do primeiro fim de semana. Programação completa no site do evento (www.inff.online ).

Vendo ou Alugo (2013) é o primeiro filme da mostra Marieta Severo. No longa dirigido por de Betse de Paula ela contracena com Marcos Palmeira. Neste domingo (5), às 23h.