Camila Loures é condenada a pagar R$ 25 mil a motorista de aplicativo

A youtuber Camila Loures foi condenada a pagar R$ 25 mil por danos morais ao motorista Marcos Ki Suk Lee, após ela postar um vídeo reclamando do serviço do condutor.

As imagens foram postadas na conta de 10 milhões de seguidores na época. O caso aconteceu em maio de 2022.

A defesa de Marcos havia pedido R$ 100 mil, e a Justiça reduziu para R$ 25 mil. A advogada da influencer, Danielle Ferreira, diz que já recorreu da decisão.

"Ela [Camila Loures] entende que mesmo que o motorista se sinta lesado, esse valor é desproporcional. No vídeo em questão, ela não difama a imagem do motorista, ela reclama da plataforma enquanto prestadora de serviço. Caso seja mantida a sentença, que seja dentro da proporcionalidade do caso", afirma a advogada, de acordo com o g1.

Não há prazo para que o recurso seja analisado e a indenização revisada. O processo tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Relembre

A influencer Camila de Loures usou o Instagram para relatar ter sido expulsa de um carro enquanto utilizava o serviço de aplicativo Uber.

A expulsão teria acontecido, segundo Camila, depois dela pedir para o motorista fechar a janela, pois estava com frio, e o motorista se recusou a abaixar por conta de protocolos à época da pandemia.

O motorista teria fechado parcialmente. Em seguida, ela teria insistido para que ele fechasse um pouco mais. "Aí ele falou: eu vou parar aqui e você pede outro, desce do meu carro'", relatou aos prantos.