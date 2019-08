Camila Pitanga estreia no Superbonita e quer romper padrões de beleza

A atriz Camila Pitanga estreia na apresentação do Superbonita nesta quarta-feira (7), às 23h, no canal GNT. A primeira convidada é a jornalista e comentarista Andréia Sadi. Elas vão discutir o tema Vida Sem Rotina, com o objetivo de enfatizar "a importância sobre respeitarmos nosso tempo e corpo".



Sobre a proposta do programa, Camila esclarece que "o Superbonita não está a fim de ditar nenhuma regra". "Ele quer criar um painel de comportamentos para mostrar que toda mulher pode ser como quiser, gostar de si e de se respeitar", avisa. Assim, a atriz segue a linha de suas antecessoras, Taís Araújo e Karol Conká; a última comandou a atração entre 2017 e 2018.

Outra mudança é que o programa deixa de ser uma competição entre maquiadores, como foi nas duas últimas temporadas, e volta a ter um formato que valoriza entrevistas. Pitanga conversa com famosas e anônimas, que falam sobre as suas transformações e compartilham dicas de maquiagem, beleza e autocuidado.

As atrizes Mariana Xavier e Luana Xavier, e a youtuber Gabi Oliveira, do canal DePretas, são algumas das entrevistadas. Sasha Meneghel, Letícia Colin, Ludmilla, Julia Lemmertz, Débora Nascimento são alguns dos outros nomes confirmados.

"Ainda que a cada programa, as convidadas tenham caminhadas bem diferentes, uma fala comum a todas é como é importante as mulheres se amarem e não carem presas em função de algum tipo de padrão", explica Pitanga. Entre os temas, estão menstruação, sono e maturidade.