Camila Pitanga fala sobre bissexualidade: "A letra B da sigla não é de Beyoncé"

Após assumir namoro com o professor de filosofia Patrick Pessoa, a atriz Camila Pitanga usou seu perfil do Twitter nesta quarta-feira (6) para falar sobre sua bissexualidade. Em dezembro do ano passado, a artista havia terminado o relacionamento de quase dois anos com a artesã Beatriz Coelho.

"Gente, a letra B da sigla não é de Beyoncé não, tá?", ironizou ela na rede social, em referência à comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e assexuais) .

Para compartilhar a novidade nas redes sociais nesta semana, a artista publicou uma foto do amado em seu perfil do Instagram. Após especulações, a assessoria de Camila confirmou o namoro para a revista Quem, mas sem dar mais detalhes sobre a relação.

Este é o primeiro relacionamento público da atriz após o término com Beatriz Coelho. As duas colocaram um ponto final no namoro em dezembro do ano passado.

"Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após um ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente", dizia o comunicado da assessoria da artista na ocasião.

O relacionamento das duas foi divulgado ao público em novembro de 2019, mas a assessoria da atriz confirmou à Donna, à época, que elas estavam juntas há quase um ano. Antes de Bia, o último relacionamento da atriz foi com o músico Rafael Rocha. Ela também já foi casada com o diretor de cinema Claudio Peixoto, que é pai de sua filha, Antônia, de 13 anos.