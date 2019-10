Camila Pitanga homenageia Domingos Montagner com vídeo emocionante

A atriz Camila Pitanga emocionou os seguidores ao compartilhar uma homenagem a Domingos Montagner, nesta terça-feira (2). Junto ao vídeo que contém cenas do ator exaltando o fazer artístico, Camila pediu apoio à Casa Domingos Montagner, novo espaço cultural que receberá cursos, espetáculos e exposições visando criar oportunidades para jovens por meio do circo e do teatro.

Domingos Montagner faleceu em setembro de 2016 ao se afogar no rio São Francisco nos intervalos das gravações da novela Velho Chico, em que contracenou com Camila Pitanga.

"Mais um passo foi dado rumo a um projeto tão importante para exaltar nossas memórias e para a construção do nosso futuro! A Casa Domingos Montagner pede a colaboração de todos para viabilizar o espaço através de uma campanha. Um lugar que tem o propósito de criar oportunidades educativas para o desenvolvimento de jovens através do circo e do teatro, abrigando cursos, espetáculos, exposições. Uma jornada através da arte para jovens de vulnerabilidade social", escreveu a artista na legenda. Ela pediu ajuda financeira daqueles que puderem colaborar e compartilhou o link de uma campanha de financiamento coletivo.

Em seguida, relembrou seu carinho pelo ator. "Domingos foi um educador, artista e grande amigo. Uma pessoa que faz falta com seu pensamento crítico, suas ideias e sonhos. É justo para ele e para nós, que sua história seja continuada, suas ideias debatidas e que seus sonhos sejam realizados", finalizou.