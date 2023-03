Camila Pitanga visita Pelourinho e curte Baía de Todos os Santos

Camila Pitanga está curtindo uns dias em Salvador. A atriz, que veio para a capital baiana para a gravação de um filme sobre a Revolta dos Malês, postou fotos ao lado do namorado, Patrick Pessoa.

Camila Pitanga no Pelourinho (Foto: Reprodução)

Na folga dos compromissos, a artista visitou o Pelourinho e se rendeu ao banho de mar da Baía de Todos os Santos. Ela esteve na prainha do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na Igreja e Convento de São Francisco, no Pelourinho, onde a Neojiba fez uma apresentação, além de ter passado pelo famoso bar O Cravinho, no Largo Terreiro de Jesus, e ter feito uma aula de dança na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

O filme dirigido será dirigido por Antonio Pitanga, pai da atriz, e tratará da principal luta de resistência travada pelos escravizados na Bahia, em 1835.



Além de Camila Pitanga, quem também está na Bahia é Patrícia Pillar, que é outra escalada para o elenco. A atriz está em Cachoeira, no recôncavo baiano, onde ocorrem as filmagens.