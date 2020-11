Camila Queiroz leva mãe e irmãs para fazer tatuagens juntas

A atriz Camila Queiroz, 27 anos, fez um passeio de final de semana, no mínimo, diferente. Acompanhada da mãe, Eliane Tavares, e das duas irmãs, Caroline e Melina, o quarteto foi a um estúdio de tatuagens. Após os riscos, as quatro posaram juntas e exibiram o resultado.

Camila optou por um desenho no braço com as palavras "courage et gentillesse" (coragem e gentileza, em francês). Dona Elaine, por sua vez, colocou as iniciais das filhas "M.C.C.", acompanhada de um coração. "Homenagem às filhotas", disse ela ao ator Klebber Toledo, namorado de Camila, que fez imagens delas no interior do estúdio.

Após as tatuagens, com o artista (Foto: Klebber Toledo/Reprodução)

Caroline, uma das irmãs, colocou o rosto de um felino selvagem num dos braços. Já Melina optou por um desenho de um coração e de uma patinha de animal.

Antes da sessão em família, Camila disse que estava com certo receio, por ter medo de agulha. Enquanto o profissional trabalhava em seu braço, ela segurou a mão do Klebber.