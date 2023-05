Camilla de Lucas detona Sonia Abrão após jornalista falar mal do vestido de casamento

Feliz com o casamento luxuoso que teve, a influenciadora Camilla de Lucas, de 28 anos, ficou chocada com o comentário que a jornalista Sônia Abrão, de 59, fez sobre o seu vestido da cerimônia.

De acordo com a apresentadora, a roupa não deveria ter a fenda - corte na perna -, já que é algo mais religioso. “Eu acho o casamento espiritualizado, aí ela vai lá e fica mostrando coxa como se você tivesse numa festa normal. Não combina. Pode ser uma opinião muito antiquada, mas é a minha”, disse a apresentadora do A Tarde é Sua, da Rede TV!.

Sem pensar duas vezes, na madrugada desta terça-feira (16), Camilla resolveu rebater a apresentadora falando sobre a situação envolvendo o assassinato da jovem Eloá Pimentel, que morreu nas mãos do namorado Lindemberg Alves.

"Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino para ter ibope. Espiritualizada é ela", falou Camilla.

O sequestro aconteceu em 2008 e, durante o crime, a apresentadora conversou com o assassino da jovem por telefone. Na época, Sonia foi acusada de sensacionalismo e de atrapalhar as negociações da polícia, piorando a situação do caso.