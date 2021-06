Camilla de Lucas é a nova contratada da Globo: 'A planta virou árvore'

A carioca Camilla de Lucas é mais uma integrante do BBB21 a assinar contrato com a Globo após o programa, seguindo assim os passos de Juliette e Gil do Vigor.

No início da tarde desta quinta-feira (24), a influencer, humorista e vice-campeã do reality show compartilhou a novidade em suas redes sociais.

"É com extrema alegria que venho finalmente anunciar que volto pra comunidade com um contrato global! A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos", escreveu Camilla no Instagram

A Globo retribuiu no Twitter: "Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda", escreveu a emissora.

Planos na atuação

Assim que deixou o BBB21, Camilla reforçou o desejo de seguir carreira como atriz. Durante conversa com o G1, em outubro de 2020, ela já havia revelado os planos para iniciar um curso de atuação.

"Quando recebi convite [para o reality], também recebi algumas propostas para filmes e séries. Acabei deixando um pouco de lado para participar do programa, que também era um sonho antigo. Já sei que tem algumas coisas bem interessantes e pretendo fazer curso de teatro para me aprimorar", afirmou.