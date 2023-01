Centenas de pessoas já estão reunidas na concentração para a saída da caminhada para a Lavagem do Bonfim, na manhã desta quinta-feira (12). Na porta da igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia, os devotos usam roupas brancas.

A imagem peregrina do Senhor do Bonfim já deixou a igreja para dar início à Lavagem de Corpo e Alma, organizada pela irmandade do Bonfim. O hino do Bonfim, tema da festa católica deste ano, está sendo tocado. Muitas pessoas se emocionam com a canção.