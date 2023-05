Caminhada em Salvador alerta para perigos do glaucoma

Neste domingo (21) acontece a primeira "Glaucaminhada", um evento com o objetivo de alertar sobre os perigos do glaucoma e promover a conscientização sobre a doença ocular, que costuma ser silenciosa. A caminhada, realizada pela Sociedade de Oftalmologia da Bahia (SOFBA), terá início às 8h, partindo do Farol da Barra em direção ao Morro do Cristo.

O glaucoma é uma doença ocular crônica que afeta o nervo óptico, responsável por transmitir informações visuais ao cérebro. O problema ocorre devido ao aumento da pressão intraocular, o que pode causar danos progressivos e irreversíveis ao nervo óptico se não for diagnosticado e tratado precocemente. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), existem cerca de 1,5 milhões de pessoas com glaucoma no Brasil.

Com o intuito de combater a falta de informação e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, a "Glaucaminhada" busca chamar a atenção da população para os riscos do glaucoma. O evento também antecede o Dia de Combate ao Glaucoma, celebrado em 26 de maio, data que visa sensibilizar a sociedade e os profissionais da saúde sobre a necessidade de ações preventivas e tratamentos adequados.

O presidente da SOFBA e organizador do evento, Luiz Spinola, destaca que a participação da comunidade é fundamental para disseminar o conhecimento sobre o glaucoma e incentivar a busca por exames regulares. "O glaucoma é uma doença silenciosa e assintomática nas fases iniciais, mas pode levar à perda irreversível da visão se não for tratado. Queremos conscientizar a população sobre a importância de realizar exames oftalmológicos periódicos e, assim, contribuir para a prevenção e o diagnóstico precoce dessa doença", explica Luiz Spinola

A expectativa é que a "Glaucaminhada" seja o ponto de partida para ações contínuas de combate ao glaucoma na região. Os organizadores pretendem estabelecer parcerias com instituições de saúde locais, promover palestras e campanhas educativas, além de incentivar a criação de grupos de apoio a pessoas diagnosticadas com glaucoma.

O glaucoma não escolhe idade, raça ou gênero, podendo afetar qualquer pessoa. Portanto, é fundamental estar atento aos fatores de risco, como histórico familiar.