Caminhada espacial feminina ocorre nesta sexta na Estação Espacial Internacional

As astronautas norte-americanas Christina Koch e Jessica Meir farão história nesta sexta-feira (18) quando vão conduzir a primeira caminhada espacial formada apenas por mulheres para substituir a fonte de energia na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Cercada de muita expectativa, a dupla deve sair da ISS para consertar a unidade de carga e descarga da bateria com defeito (BCDU) da estação por um período de mais de cinco horas.

Uma caminhada no espaço só com mulheres foi cancelada em março deste ano devido a um problema com roupas para uma mulher, levando à sua substituição por um colega do sexo masculino.

A caminhada espacial será transmitida na íntegra pela Nasa, tanto na TV quanto pela internet.

Koch e Meir estão substituindo as BCDUs -- que regulam a carga das baterias que extraem energia dos coletores solares da estação para fornecer energia à medida que a estação orbita à noite --, uma vez que elas falharam em fornecer maior energia à ISS, embora isso não tenha impactado significativamente a tripulação ou sua missão.

Além disso, Koch também deve completar o voo espacial mais longo de uma mulher enquanto permanece em órbita até fevereiro de 2020. Ela disse que os marcos de gênero como a caminhada espacial são especialmente significativos.

"Muitas pessoas conseguem motivação com histórias inspiradoras de pessoas que se parecem com elas, e acho que esse é um aspecto importante da história", disse ela em entrevista à Nasa, em Houston, recentemente.

"O que estamos fazendo agora mostra todo o trabalho nas décadas anteriores de todas as mulheres que trabalharam para nos levar onde estamos hoje", completou Meir. Com informações de agências internacionais.