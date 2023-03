Caminhada Penitencial reúne milhares de fiéis na Cidade Baixa

Neste domingo (12), o terceiro da Quaresma, mais um evento que integra o calendário religioso de Salvador voltou a ser realizado depois de um hiato de três anos provocado pela pandemia: a Caminhada Penitencial, organizada há 30 anos, pela Arquidiocese.

O percurso, que tem como destino a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, é feito a partir de diferentes regiões da Cidade Baixa e costuma reunir cerca de 200 mil pessoas. Logo após as celebrações eucarísticas nos bairros do Comércio e do Lobato, os fiéis saíram conduzindo duas cruzes.

Alguns fiéis aproveitam a oportunidade para realizar alguma penitência. Mas a forte chuva que caía já constituía uma grande provação.

Os amigos Ubaldino Bonfim e Bruno Luan Santos, 27, fazem, há oito anos, o trajeto descalços, carregando uma cruz com os dizeres “Jesus Cristo: caminho, verdade e vida”.

“Nós, a fim de viver, ainda mais intensamente, esse processo, resolvemos fazer descalços e com a cruz. Aumenta um pouco a dificuldade, mas a gente consegue rezar e meditar os mistérios”, contou Ubaldino.

Já as amigas Maria do Carmo Bispo, 63, e Ana Maria Silva, 74, acumulam vasta experiência na caminhada. Além da penitência, Maria do Carmo aproveitou a ocasião para agradecer pedidos alcançados. “Hoje, por exemplo, eu estou agradecendo porque, anos atrás, eu estava sem enxergar de um olho”, compartilhou ela.

Segundo o cônego Juracy Magalhães, que conduzia orações em cima de um dos cinco trios elétricos, a Caminhada Penitencial representa um grande acontecimento tanto para a igreja como para a população.

“É o maior evento que fazemos como Arquidiocese. Depois de três anos sem o acontecimento desta caminhada, nós estamos muito felizes. […] É um tempo novo de Deus que ele nos concedeu”, declarou o cônego.