Caminhão carregado de peixes tomba na Região Metropolitana de Salvador

Um caminhão carregado de peixe tombou nesta quinta-feira (6) na BR-324, em um trecho do município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão relatou que, após ser "fechado" por outro veículo, perdeu o controle da direção e acabou tombando no canteiro central. Ninguém ficou ferido.

A PRF informou ainda que não há retenção no sentido Feira de Santana, apenas no km 2 sentido Salvador, por causa dos motoristas que reduzem a velocidade para observar a ocorrência.