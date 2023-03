Caminhão é assaltado e duas pessoas são feitas reféns na BR 324

Um caminhão foi tomado por assaltantes e duas pessoas foram feitas reféns na BR 324, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta terça-feira (21).

As vítimas foram libertas por policiais rodoviários federais, após a PRF ser acionada sobre um assalto ocorrido na área externa de um posto de combustível, localizado às margens da rodovia.

De imediato, os policiais diligenciaram e com as características do veículo conseguiram interceptar o caminhão. Dentro da cabine estavam as duas vítimas e um assaltante que portava um revólver calibre .38mm

Aos policiais, o motorista informou que foi surpreendido pelo criminoso que mediante ameaça e de arma em punho anunciou o assalto. A arma foi apreendida e o assaltante preso. Em seguida a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime e intensificou às ações nos principais pontos considerados críticos para evitar assaltos, porte ilegal de arma, contrabando, receptação de veículo roubado, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.