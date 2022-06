Caminho das Árvores ganhará circuito gastronômico

Alameda dos Sombreiros ganhará novos estabelecimentos gastronômicos (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Salvador ganhará em breve um novo polo gastronômico. Trata-se da Alameda dos Sombreiros, no Caminho das Árvores, que receberá novos bares e restaurantes. O local já abriga o Zuuk Sushi e é a aposta de diversos empresários impulsionados pela revitalização imobiliária no entorno. O próximo hotstpot a ser aberto por ali, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, será um restaurante grego inspirado no Milos, de Miami, e no Gaia, de Dubai.

A Alameda dos Sombreiros possui diversos imóveis, em sua maioria residências, e está ao lado da Alameda das Espatódeas, que abriga as melhores lojas de móveis e decoração da cidade.

Flávia e Frank Abubakir (Foto: Alô Alô Bahia)

Jantar intimista

Flávia Abubakir celebrou o seu aniversário, domingo (12), reunindo casais para jantar intimista um dia antes no luxuoso apartamento do Corredor da Vitória, em Salvador. Ao lado do marido, o empresário Frank Geyer Abubakir, recebeu convidados como Camile e Vitor Souto, Flávia e Daniel Stern, Sandra e Marcos de Deus, Mariana Lisboa e Luis Aberto Pereira, Fernanda e Fábio Brinço, Juliana e André Berenguer e Isabela e Mário Dantas, além da amiga de toda vida, a empresária e RP Sandy Najar. A noite contou com menu assinado por Flávia Sampaio e apresentação do pianista Bruno Nunes Maia.

Ruy Bacelar Neto e Thaís Darzé (foto: Jorge Wilson/divulgação)

Troca de alianças

Thaís Darzé e Ruy Bacelar Neto trocaram alianças no último sábado (11), recebendo 180 convidados no Polo Club Polomar, no entorno de Praia do Forte. O buffet ficou a cargo de Fernanda Possa e a decoração foi assinada pela Tudo São Flores, que apostou em folhagens pequenas acinzentadas e esbranquiçadas, com flores mais invernais para reforçar o desejo da noiva. O clima rústico e ‘farm chic’, com tecnologia e design da TD Produções, ficou completo com o jogo de polo acontecendo pouco antes da cerimônia no complexo. Thaís estava ao lado dos pais, Maria Cristina Machado Darzé e Paulo Darzé, e Ruy ao lado da mãe, Hildelena Bacelar.

Expansão

O salão Sá Marina, localizado na Rua das Dálias, na Pituba, irá ganhar uma segunda unidade, numa versão conceitual, no Horto Florestal. Com inauguração prevista para o fim do ano, o Sá Marina Prime funcionará na parte térrea do Terrazzo Santa Luzia, na Avenida Santa Luzia.

Licia Fabio (Foto: Elias Dantas/divulgação)

Almoço de aniversário

Licia Fabio vai comemorar nova idade com animado almoço no novo Vini Figueira Mar, um dos restaurantes comandados pelo chef Vini Figueira no Rio Vermelho, em Salvador. A celebração será amanhã, a partir do meio-dia, quando a promoter receberá o carinho de amigos e parceiros.

Boa nova

O Tivoli Ecorerost, em Praia do Forte (BA), ganhará uma nova estrutura para eventos, num clima integrado à vegetação local. O espaço deve ser entregue em agosto e será capaz de atender até 800 pessoas sentadas em todos os ambientes – interno e externo.

Ian Cunha e Vanessa Bulcão (Foto: Elias Dantas/divulgação)

Experiência

A Serrara by Carol Brasileiro promoveu noite especial para 10 clientes em restaurantes conceituados de Salvador, domingo (12), em homenagem ao Dia dos Namorados. A marca, comandada pela empresária e diretora criativa Carol Brasileiro, proporcionou uma experiência exclusiva aos casais, com direito a serviço de chauffeur oferecido pelas montadoras BMW, Volvo e Lexus, e brindes com o autêntico champagne GH Mumm. Ian Cunha e Vanessa Bulcão foi um dos casais que prestigiou a ação.





Regina Casé (foto: reprodução/redes sociais)

Visita ilustre

Regina Casé esteve em Salvador durante o fim de semana. Veio passar alguns dias na cidade antes de começar as gravações da próxima novela da Globo, “Todas São Flores”, de João Emanuel Carneiro. Na sexta-feira, levou o filho mais novo, Roque, para visitar a exposição “Histórias em Tecidos – Ancestralidade e Pertencimento”, do amigo Alberto Pitta, na Casa do Benin, no Pelourinho. Regina mantém uma casa no Santo Antônio Além do Carmo.